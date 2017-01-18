Трьох київських судекспертів викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Трьох експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз викрили на одержанні 25 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Хабар судові експерти отримали від громадянина за проведення почеркознавчої експертизи, що була призначена за ухвалою суду.
Відомості про вчинене правопорушення внесені до ЄРДР за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі зловмисникам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.