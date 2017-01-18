Трех киевских судэкспертов разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз уличили в получении 25 тыс. гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
Взятку судебные эксперты получили от гражданина за проведение почерковедческой экспертизы, которая была назначена по решению суда.
Сведения о совершенном правонарушении внесли в ЕРДР по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас злоумышленникам готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствие продолжается.