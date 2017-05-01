Трьох дівчат арештували в Лондоні за підозрою у підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Трьох дівчат арештували в Лондоні за підозрою у підготовці терористичного акту. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Як зазначається, троє дівчат - дві 18-річні та одна 19-річна - підозрюються у підготовці теракту та підбурюванню до його скоєння.
Наразі вони перебувають під вартою в поліцейській дільниці за межами Лондона.
Нагадаємо, 30 квітня сімох громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.