Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

Как отмечается, три девушки — две 18-летние и одна 19-летняя — подозреваются в подготовке теракта и подстрекательству к его совершению.

Сейчас они находятся под стражей в полицейском участке за пределами Лондона.

Напомним, 30 апреля семерых граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.