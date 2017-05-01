Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Как отмечается, три девушки — две 18-летние и одна 19-летняя — подозреваются в подготовке теракта и подстрекательству к его совершению.
Сейчас они находятся под стражей в полицейском участке за пределами Лондона.
Напомним, 30 апреля семерых граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.