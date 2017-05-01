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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40472 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

Киев • УНН

 • 9644 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

Трех девушек арестовали в Лондоне по подозрению в подготовке теракта

Как отмечается, три девушки — две 18-летние и одна 19-летняя — подозреваются в подготовке теракта и подстрекательству к его совершению.

Сейчас они находятся под стражей в полицейском участке за пределами Лондона.

Напомним, 30 апреля семерых граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.

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