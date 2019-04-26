Триває ліквідація лісової пожежі на території Овруцького та Олевського районів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня було локалізовано пожежі на території Усівського лісництва ДП “Словечанське лісове господарство” та Озерянського лісництва ДП “Білокоровицьке лісове господарство”. Наразі тривають заходи щодо їх ліквідації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Житомирській області.
"Наразі тривають заходи щодо їх ліквідації. Залишилось 3 осередки горіння (4 га сухої трави та очерету, 3 га чагарнику та торфу, 3 га лісової підстилки) загальною площею близько 10 гектарів. На місці події працюють від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 рятувальники, від лісництв - 160 працівників, 7 автоцистерн та 6 тракторів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 25 квітня о 16 год. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” виникла пожежа лісового масиву, наразі триває ліквідація НП.