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Триває ліквідація лісової пожежі на території Овруцького та Олевського районів

Триває ліквідація лісової пожежі на території Овруцького та Олевського районів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня було локалізовано пожежі на території Усівського лісництва ДП “Словечанське лісове господарство” та Озерянського лісництва ДП “Білокоровицьке лісове господарство”. Наразі тривають заходи щодо їх ліквідації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у Житомирській області.

"Наразі тривають заходи щодо їх ліквідації. Залишилось 3 осередки горіння (4 га сухої трави та очерету, 3 га чагарнику та торфу, 3 га лісової підстилки) загальною площею близько 10 гектарів. На місці події працюють від ДСНС 6 одиниць техніки та 22 рятувальники, від лісництв - 160 працівників, 7 автоцистерн та 6 тракторів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня о 16 год. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” виникла пожежа лісового масиву, наразі триває ліквідація НП.

Українські Національні Новини

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