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Тривалі обмеження на сухопутних кордонах США послаблять у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. США відкриють сухопутні кордони з Канадою і Мексикою для повністю вакцинованих від COVID-19 осіб на початку листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Цитата:

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що в наступному місяці адміністрація "почне дозволяти мандрівникам з Мексики і Канади, які повністю вакциновані від COVID-19, в’їжджати до Сполучених Штатів для несуттєвих цілей, у тому числі для відвідування друзів і сім’ї або для туризму, через наземні і поромні прикордонні переходи".

Деталі

Повідомляється, що законодавці з прикордонних штатів США високо оцінили крок зі зняття безпрецедентних обмежень, які завдавали шкоди економіці місцевих громад і не дозволяли відвідувати друзів і сім’ї протягом 19 місяців.

Доповнення

США залишаються країною з найбільшим поширенням коронавірусу - 45 430 058 випадків. Усього у світі на COVID-19 захворіли 239 447 170 людей, з них одужало 216 799 311 осіб. Кількість померлих зросла до 4 880 758.

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