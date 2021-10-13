Продолжительные ограничения на сухопутных границах США ослабят в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. США откроют сухопутные границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных от COVID-19 человек в начале ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что в следующем месяце администрация "начнет разрешать путешественникам из Мексики и Канады, которые полностью вакцинированы от COVID-19, въезжать в Соединенные Штаты для несущественных целей, в том числе для посещения друзей и семьи или для туризма, через наземные и паромные пограничные переходы".
Детали
Сообщается, что законодатели из пограничных штатов США высоко оценили шаг по снятию беспрецедентных ограничений, которые наносили ущерб экономике местных общин и не позволяли посещать друзей и семьи в течение 19 месяцев.
Дополнение
США остаются страной с наибольшим распространением коронавируса - 45 430 058 случаев. Всего в мире на COVID-19 заболели 239 447 170 человек, из них выздоровели 216 799 311 человек. Количество умерших возросло до 4 880 758.