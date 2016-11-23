Тривале перебування на сонці є однією з причин захворювання на меланому - лікар

За його словами, пацієнти столиці стали відповідальніше ставитися до свого здоров’я та частіше звертатися до лікарів з проблемами шкіри.

“Кількість випадків захворювання на меланому в Україні збільшилася і продовжує зростати. За даними Національного канцер-реєстру Інституту раку у Києві таких випадків захворювання найбільше. Але якщо брати захворюваність на сто тисяч населення, то в Києві не найгірша ситуація, в порівнянні з областями України. (Київ займає 2 місце по захворюваності на меланому). Можна сказати, що у Києві зростання кількості виявлених випадків меланоми пов’язане з тим, що самі кияни почали відповідальніше ставитися до свого здоров’я, частіше і раніше звертаючись до лікаря”, — розповів лікар.

При цьому він пояснив, що набагато більше хворіти не стали — а стали більше виявляти хворобу.

“Та й рівень доступної у столиці онкологічної допомоги наразі зростає. Особливо в приватних клініках, які можуть собі дозволити придбання сучасної діагностичної апаратури. Відносно меланоми, такими є цифрові світлодіодні дерматоскопи, що надають можливість „зазирнути“ у глибокі шари шкіри, не пошкоджуючи її, а потім ще зберегти фотографію новоутворення, що полегшує спостереження у динаміці.

Ще важливим фактором реєстрації більшої кількості діагнозів „меланома“ є увага ЗМІ, які долучаються до просвітницької роботи щодо попередження та раннього виявлення меланоми, в тому числі захисту від надмірної кількості сонячного та штучного УФ-опромінення, а також проведення самообстеження, щорічного відвідування профілактичних оглядів, негайного звернення до лікарів за консультаціями при перших же скаргах чи вже підозрах на будь-яку патологію, зокрема, і онкологічну”, — розповів Ю.Крачук.

Лікар наголосив, “чим раніше виявлено захворювання на рак (меланому), тим більше шансів до успішного лікування раку”.

Водночас, Ю. Кравчук зазначив, що відвідування соляріїв та погіршення екологічної ситуації є додатковими причинами збільшення кількості захворювань на меланому в столиці.

“На сьогодні у МЦ „Клініка Спіженко“ використовуються сучасні методи діагностики меланоми, індивідуальний підхід в лікуванні захворювання за допомогою новітніх технологій та сучасного обладнання, відповідно до того, на якому етапі в нашу клініку звернувся хворий. Ми проводимо лікування меланоми не тільки на початкових етапах (стадіях) захворювання. Якщо у хворих виявили захворювання на меланому з метастазами в інші органи, зокрема, є можливість проведення радіохірургічного лікування за допомогою стереотаксичної системи КіберНіж для подолання метастазів”, — додав він.

Нагадаємо, найбільше випадків захворювання на меланому у 2015 році зафіксовано у Києві.

Також нагадаємо, за даними Інституту дерматокосметології, смертність від меланоми в Україні становить 95%, тоді як в США — лише 5%.