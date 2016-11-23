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Длительное пребывание на солнце является одной из причин заболевания меланомой - врач

Киев • УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Количество случаев выявления заболевания меланомой кожи в Украине растет. В частности, это обусловлено и тем, что появились современные методы диагностики и проблему стали чаще выявлять. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-онколог медицинского центра "Клиника Спиженко" Юрий Кравчук.

Длительное пребывание на солнце является одной из причин заболевания меланомой - врач

По его словам, пациенты столицы стали более ответственно относиться к своему здоровью и чаще обращаться к врачам с проблемами кожи.

"Количество случаев заболевания меланомой в Украине увеличилось и продолжает расти. По данным Национального канцер-реестра Института рака в Киеве таких случаев заболевания больше всего. Но если брать заболеваемость на сто тысяч населения, то в Киеве не худшая ситуация, по сравнению с областями Украины. (Киев занимает 2 место по заболеваемости меланомой). Можно сказать, что в Киеве рост количества выявленных случаев меланомы связан с тем, что сами киевляне начали более ответственно относиться к своему здоровью, чаще и раньше обращаясь к врачу", - рассказал врач.

При этом он пояснил, что гораздо больше болеть не стали - а стали больше выявлять болезнь.

"Да и уровень доступной в столице онкологической помощи сейчас растет. Особенно в частных клиниках, которые могут себе позволить приобретение современной диагностической аппаратуры. Относительно меланомы, такими являются цифровые светодиодные дерматоскопы, предоставляющие возможность "заглянуть" в глубокие слои кожи, не повреждая ее, а затем еще сохранить фотографию новообразования, что облегчает наблюдение в динамике.

Еще важным фактором регистрации большего количества диагнозов "меланома" является внимание СМИ, которые приобщаются к просветительской работе по предупреждению и раннему выявлению меланомы, в том числе защите от чрезмерного количества солнечного и искусственного УФ-облучения, а также проведению самообследования, ежегодного посещения профилактических осмотров, немедленного обращения к врачам за консультацией при первых же жалобах или уже подозрениях на любую патологию, в том числе и онкологическую", - рассказал Ю.Крачук.

Врач подчеркнул, "чем чем раньше выявлено заболевание раком (меланому), тем больше шансов для успешного лечения рака".

В то же время, Ю.Кравчук отметил, что посещение соляриев и ухудшение экологической ситуации являются дополнительными причинами увеличения количества заболеваний меланомой в столице.

"На сегодняшний день в МЦ "Клиника Спиженко" используются современные методы диагностики меланомы, индивидуальный подход в лечении заболевания с помощью новейших технологий и современного оборудования, в соответствии с тем, на каком этапе в нашу клинику обратился больной. Мы проводим лечение меланомы не только на начальных этапах (стадиях) заболевания. Если у больных обнаружили заболевание меланомой с метастазами в другие органы, в частности, есть возможность проведения радиохирургического лечения с помощью стереотаксической системы КиберНож для преодоления метастазов", - добавил он.

Напомним, больше всего случаев заболевания меланомой в 2015 году зафиксировали в Киеве.

Также напомним, по данным Института дерматокосметологии, смертность от меланомы в Украине составляет 95%, тогда как в США - лишь 5%.

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