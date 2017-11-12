Тріумфаторку Підсумкового турніру WTA визнано кращою тенісисткою місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Екс-перша ракетка світу датчанка Каролін Возняцкі стала переможницею голосування за кращу тенісистку жовтня, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
За Возняцкі віддали голоси 64 відсотки прихильників, Сімона Халеп набрала 23 відсотки, а Вінус Вільямс - тільки 13.
У номінації прорив місяця виграла німкеня Юлія Гьоргес із доробком у 46 відсотків.
Відзначимо, що Возняцкі завершила сезон з найкращим результатом починаючи з 2012 року - третьому рядку WTA.
Як повідомляв УНН, датчанка виграла Підсумковий турнір WTA, що проходив у Сінгапурі.