Тріумфаторку Підсумкового турніру WTA визнано кращою тенісисткою місяця

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Екс-перша ракетка світу датчанка Каролін Возняцкі стала переможницею голосування за кращу тенісистку жовтня, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

За Возняцкі віддали голоси 64 відсотки прихильників, Сімона Халеп набрала 23 відсотки, а Вінус Вільямс - тільки 13.

У номінації прорив місяця виграла німкеня Юлія Гьоргес із доробком у 46 відсотків.

Відзначимо, що Возняцкі завершила сезон з найкращим результатом починаючи з 2012 року - третьому рядку WTA.

Як повідомляв УНН, датчанка виграла Підсумковий турнір WTA, що проходив у Сінгапурі.

Українські Національні Новини

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