Триумфатор Итогового турнира WTA признана лучшей теннисисткой месяца

За Возняцки отдали голоса 64 процента сторонников, Симона Халеп набрала 23 процента, а Винус Уильямс - только 13.

В номинации прорыв месяца выиграла немка Юлия Гёргес с заделом в 46 процентов.

Отметим, что Возняцки завершила сезон с лучшим результатом начиная с 2012 года - третьей строчке WTA.

Как сообщал УНН, датчанка выиграла Итоговый турнир WTA , который проходил в Сингапуре.