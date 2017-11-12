Триумфатор Итогового турнира WTA признана лучшей теннисисткой месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки стала победительницей голосования за лучшую теннисистку октября, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
За Возняцки отдали голоса 64 процента сторонников, Симона Халеп набрала 23 процента, а Винус Уильямс - только 13.
В номинации прорыв месяца выиграла немка Юлия Гёргес с заделом в 46 процентов.
Отметим, что Возняцки завершила сезон с лучшим результатом начиная с 2012 года - третьей строчке WTA.
Как сообщал УНН, датчанка выиграла Итоговый турнир WTA , который проходил в Сингапуре.