Тристороння група по врегулюванню конфлікту на Донбасі зустрінеться 5 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Тристороння зустріч щодо переговорів по врегулюванню ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 5 червня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У нас є спільна позиція (з нашими міжнародними партнерами – ред.) – це відновлення переговорів з приводу Донбасу у Нормандському форматі і розблокування Мінського процесу. Вже 5 червня буде тристороння зустріч на чолі з Леонідом Даниловичем Кучмою", - зазначив Зеленський.
За його словами, в команді Президента вже є напрацювання щодо подальших кроків з врегулювання ситуації. При цьому він запевнив, що ніхто з нової влади не збирається "здавати країну чи торгувати територіями".
Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ Павло Клімкін анонсував, що Президент України Володимир Зеленський представить нову команду переговорників від України в мінській тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.