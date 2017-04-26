Трирічна дитина загинува у пожежі на Запоріжжі

“Як з’ясувалось, під час пожежі в будинку знаходився батько із трирічним сином. Дитина дивилася телевізор, а чоловік відпочивав в іншій кімнаті. Коли чоловік прокинувся від сильного задимлення, він почав шукати сина. Але вогонь вже встиг поширитися на значну площу, тому дитину врятувати не вдалося”, -повідомили у поліції.

36-річний чоловік отримав опіки тіла та був госпіталізований каретою швидкої медичної допомоги до центральної районної лікарні.

Наразі відповідні органи ведуть розслідування. Однак, за попередніми даними, пожежа могла статись через те, що в будинку знаходилась тільки одна працююча розетка, всі електроприлади були підключені до неї через саморобні переноски, в результаті чого сталося коротке замикання.

Нагадаємо, 26 квітня школяр впав з недобудови у Рівному.