Трехлетний ребенок погиб во время пожара в Запорожье

“Как выяснилось, во время пожара в доме находился отец с трехлетним сыном. Ребенок смотрел телевизор, а мужчина отдыхал в другой комнате. Когда отец проснулся от сильного задымления, он начал искать сына. Но огонь уже успел распространиться на значительную площадь, поэтому ребенка спасти не удалось ”, - сообщила в полиции.

36-летний мужчина получил ожоги тела и был госпитализирован каретой скорой помощи в центральную районную больницу.

Сейчас соответствующие органы ведут расследование. Однако, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за того, что в доме находилась только одна работающая розетка, все электроприборы были подключены к ней через самодельные переноски, в результате чего произошло короткое замыкание.

Напомним, 26 апреля школьник упал с недострои в Ровно .