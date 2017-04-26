Трехлетний ребенок погиб во время пожара в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня утром, примерно в 9:00 часов, в жилом доме в с.Козакивське в Запорожье произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской обл., передает УНН.
“Как выяснилось, во время пожара в доме находился отец с трехлетним сыном. Ребенок смотрел телевизор, а мужчина отдыхал в другой комнате. Когда отец проснулся от сильного задымления, он начал искать сына. Но огонь уже успел распространиться на значительную площадь, поэтому ребенка спасти не удалось ”, - сообщила в полиции.
36-летний мужчина получил ожоги тела и был госпитализирован каретой скорой помощи в центральную районную больницу.
Сейчас соответствующие органы ведут расследование. Однако, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за того, что в доме находилась только одна работающая розетка, все электроприборы были подключены к ней через самодельные переноски, в результате чего произошло короткое замыкание.
Напомним, 26 апреля школьник упал с недострои в Ровно .