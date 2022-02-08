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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Триочковий кидок з фолом подарував “Прометею” перемогу на старті топ-16 Ліги чемпіонів

Триочковий кидок з фолом подарував “Прометею” перемогу на старті топ-16 Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 24359 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Чоловічий БК “Прометей” провів у Запоріжжі стартовий матч топ-16 Ліги чемпіонів проти іспанської “Унікахи”, передає кореспондент УНН.

Деталі

З перших хвилин поєдинку лідерство у матчі захопили господарі паркету, яких за собою повів захисник Кріс Доу. Тільки на початку другої чверті грізний іспанський суперник зумів вийти вперед на один бал. Однак на велику перерву “Прометей” мав сім пунктів переваги.

Ще на початку останньої чверті український клуб мав двозначну перевагу, але за 15 секунд до кінця програвали три бали.

В черговий раз героєм у складі “Прометею” став Кріс Доу, який за 8,8 с до кінця основного часу влучив триочковий кидок з фолом, і відправив в ціль м’яч зі штрафної лінії — 70:69.

Доу та Харрісон стали найбільш результативними у матчі — по 19 очок.

Доповнення

“Прометей” наступну гру проведе вже 10-го лютого в гостях проти аутсайдера групи бельгійського “Остенде” (0-2). У “Унікахи” наразі перемога та дві поразки. “Лідером групи йде румунська “Клуж-Напока” — два виграші в двох баталіях.

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