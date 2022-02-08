Трехочковый бросок с фолом подарил “Прометею” победу на старте топ-16 Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Мужской БК “Прометей” провел в Запорожье стартовый матч топ-16 Лиги чемпионов против испанской “Уникахи”, передает корреспондент УНН.
Детали
С первых минут поединка лидерство в матче захватили хозяева паркета, которых за собой повел защитник Крис Доу. Только в начале второй четверти грозный испанский соперник сумел выйти вперед на один балл. Однако на большой перерыв “Прометей” имел семь пунктов преимущества.
Еще в начале последней четверти украинский клуб имел двузначное преимущество, но за 15 секунд до конца проигрывали три балла.
В очередной раз героем в составе “Прометея” стал Крис Доу, который за 8,8 сек до конца основного времени попал трехочковый бросок с фолом, и отправил в цель мяч со штрафной линии— 70:69.
Доу и Харрисон стали самыми результативными в матче — по 19 очков.
Дополнение
“Прометей” следующую игру проведет уже 10-го февраля в гостях против аутсайдера группы бельгийского “Остенде” (0-2). У “Уникахи” сейчас победа и два поражения. “Лидером группы идет румынская “Клуж-Напока” — два выигрыша в двух баталиях.