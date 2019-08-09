Тринадцятирічний українець виграв медаль домашнього ЧЄ зі стрибків у воду

Чемпіонами Європи у синхронних стрибках з вишки стали спортсмени з Росії – Білевцев Олександр/Шлейхер Микита з сумою 417,30 бали, на другому місці стрибуни з України – Олег Сербін/Олексій Середа з сумою 413,16 бали, та третє місце посіли спортсмени Великої Британії – Меттью Діксон та Ноа Вілльямс з сумою 412,56 бали.

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Примітно, що вік Середи становить 13 років, Сербіну – 17.

Зауважимо, що в скарбничці збірної України дві "золоті" та дві срібні нагороди європейської першості в Києві.