Тринадцятирічний українець виграв медаль домашнього ЧЄ зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У рамках четвертого дня чемпіонату Європи зі стрибків у воду, змагалися чоловіки у синхронних стрибках з вишки 10 метрів та жінки на трампліні 3 метри, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
Чемпіонами Європи у синхронних стрибках з вишки стали спортсмени з Росії – Білевцев Олександр/Шлейхер Микита з сумою 417,30 бали, на другому місці стрибуни з України – Олег Сербін/Олексій Середа з сумою 413,16 бали, та третє місце посіли спортсмени Великої Британії – Меттью Діксон та Ноа Вілльямс з сумою 412,56 бали.
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Примітно, що вік Середи становить 13 років, Сербіну – 17.
Зауважимо, що в скарбничці збірної України дві "золоті" та дві срібні нагороди європейської першості в Києві.