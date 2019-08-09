Тринадцатилетний украинец выиграл медаль домашнего ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В рамках четвертого дня Чемпионата Европы по прыжкам в воду, соревновались мужчины в синхронных прыжках с вышки 10 метров и женщины на трамплине 3 метра, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Чемпионами Европы в синхронных прыжках с вышки стали спортсмены из России - Билевцев Александр/Шлейхер Никита с суммой 417,30 балла, на втором месте прыгуны из Украины - Олег Сербин/Алексей Середа с суммой 413,16 балла, и третье место заняли спортсмены Великобритании - Мэттью Диксон и Ноа Уильямс с суммой 412,56 балла.
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Примечательно, что возраст Середы составляет 13 лет, Сербину - 17.
Отметим, что в копилке сборной Украины две "золотые" и две серебряные награды европейского первенства в Киеве.