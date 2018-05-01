Тринадцять українців потрапили до сотні кращих світового шахового рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оприлюднила новий рейтинг-лист в якому на високих місцях знаходиться ряд представників України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Українців у світовій сотні семеро: Іванчук (2708), Криворучко (2705), Ельянов (2702), Пономарьов (2686), Коробов (2678), Кузубов (2663), Кравців (2655).
До сотні найсильніших шахісток світу входять шість представниць України: А. Музичук (2564), М. Музичук (2532), Ушеніна (2443), Гапоненко (2410), Осьмак (2382), Жукова (2380).
Також відзначимо, що у списках 100 найсильніших юнаків і дівчат по 4 наших представники: Шевченко, Воронцов, Ветошко, Штембуляк і Осьмак, Краснокутська, Бердник, Мартинкова.
Як повідомляв УНН, у квітні пішла із життя грузинська шахістка Ніно Хурцидзе.