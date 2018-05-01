Тринадцать украинцев попали в сотню лучших мирового шахматного рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала новый рейтинг-лист в котором на высоких местах находится ряд представителей Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Украинцев в мировой сотне семь Иванчук (2708), Криворучко (2705), Эльянов (2702), Пономарев (2686), Коробов (2678), Кузубов (2663), Кравцов (2655).
В сотню сильнейших шахматисток мира входят шесть представительниц Украины А. Музычук (2564), М. Музычук (2532), Ушенина (2443), Гапоненко (2410), Осьмак (2382), Жукова (2380).
Также отметим, что в списках 100 сильнейших юношей и девушек по 4 наших представителя Шевченко, Воронцов, Ветошко, Штембуляк и Осьмак, Краснокутская, Бердник, Мартинкова.
Как сообщал УНН, в апреле ушла из жизни грузинская шахматистка Нино Хурцидзе.