Тринадцать украинцев попали в сотню лучших мирового шахматного рейтинга

Украинцев в мировой сотне семь Иванчук (2708), Криворучко (2705), Эльянов (2702), Пономарев (2686), Коробов (2678), Кузубов (2663), Кравцов (2655).

В сотню сильнейших шахматисток мира входят шесть представительниц Украины А. Музычук (2564), М. Музычук (2532), Ушенина (2443), Гапоненко (2410), Осьмак (2382), Жукова (2380).

Также отметим, что в списках 100 сильнейших юношей и девушек по 4 наших представителя Шевченко, Воронцов, Ветошко, Штембуляк и Осьмак, Краснокутская, Бердник, Мартинкова.

Как сообщал УНН, в апреле ушла из жизни грузинская шахматистка Нино Хурцидзе.