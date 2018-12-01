Тринадцять команд пробилися до плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. За підсумками матчів 5-го туру групової стадії Ліги Європи 13 колективів оформили вихід до 1/16 фіналу турніру, повідомляє УНН із посиланням на УЄФА.
Ще після 4-го туру пробилися до наступного раунду “Арсенал”, “Челсі”, “Байєр”, “Айнтрахт”, “Лаціо”, загребське “Динамо” і “Цюріх”.
Крайній тур приніс путівки до 1/16 фіналу також київському “Динамо”, “Бетісу”, “Фенербахче”, “Зальцбургу”, “Спортінгу” і “Зеніту”.
Точно відомо, що “Динамо” в компанії із “Ред Булл”, “Зеніт”, “Динамо” Загреб, “Арсенал”, “Айнтрахт” і “Челсі” будуть сіяними.
Додамо, що 12 переможців груп і чотири кращі клуби, що зайняли третє місце в ЛЧ, отримають на жеребкуванні плей-оф статус сіяних.