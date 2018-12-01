Тринадцать команд пробились в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По итогам матчей 5-го тура групповой стадии Лиги Европы 13 коллективов оформили выход в 1/16 финала турнира, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
Еще после 4-го тура пробились в следующий раунд “Арсенал”, “Челси”, “Байер”, “Айнтрахт”, “Лацио”, загребское “Динамо” и “Цюрих”.
Крайний тур принес путевки в 1/16 финала также киевском “Динамо”, “Бетис”, “Фенербахче”, “Зальцбургу”, “Спортинга” и “Зенита”.
Точно известно, что “Динамо” в компании с “Ред Булл”, “Зенит”, “Динамо” Загреб “Арсенал”, “Айнтрахт” и “Челси” будут сеяными.
Добавим, что 12 победителей групп и четыре лучшие клубы, занявшие третье место в ЛЧ, получат на жеребьевке плей-офф статус сеяных.