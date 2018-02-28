Тримісячне немовля з переломом черепа госпіталізували в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ - КИЇВ. 28 лютого. УНН. Мешканці одного з райцентрів на Кіровоградщині звернулися до лікарів через стан своєї 3-місячної доньки. Немовля госпіталізували до однієї з лікарень Кропивницького. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ НП в області.
Маля мало тілесні ушкодження, тож медики повідомили про це правоохоронців.
“Інформацію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.121 ККУ (умисне нанесення тілесних ушкоджень). У кримінальному провадженні проводяться всі необхідні слідчі дії, обставини пригоди з’ясовуються”, — повідомили в прес-службі.
Наскільки тяжкими є тілесні ушкодження у маляти, у поліції не коментують.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що у дитини діагностували перелом кісток черепа та крововилив у мозок.
Нагадаємо, на Кіровоградщині матір тримала в морозилці тіла двох немовлят.