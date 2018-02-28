Трехмесячного младенца с переломом черепа госпитализировали в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 28 февраля. УНН. Жители одного из райцентров Кировоградской обратились к врачам из-за состояния своей 3-месячной дочери. Младенца госпитализировали в одну из больниц Кропивницкого. Об этом корреспонденту сообщили УНН в ГУ НП в области.
У малыша обнаружили телесные повреждения, поэтому медики сообщили об этом правоохранителям.
"Информацию внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК (умышленное нанесение телесных повреждений). В уголовном производстве проводятся все необходимые следственные действия, обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в пресс-службе.
Насколько тяжелыми являются телесные повреждения у малыша, в полиции не комментируют.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что у ребенка диагностировали перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.
Напомним, в Кировоградской области мать держала в морозилке тела двух младенцев.