Трикратний переможець Ліги Європи очолив ФК "Вільяреал"

На тренерському містку Емері замінив Хав’єра Кальєху.

Угода між сторонами розрахована на три роки.

Останнім місцем роботи 48-річного фахівця був лондонський “Арсенал”. Також він працював в “ПСЖ”, “Севільї”, “Валенсії” та інших клубах. Емері відомий досягненням в Лізі Європи — на чолі “Севільї” він виграв три розіграші турніру підряд.

Додамо, що “Вільяреал” крайнього сезону посів 5-те місце в Прімері.