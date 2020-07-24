Трикратний переможець Ліги Європи очолив ФК "Вільяреал"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Іспанський "Вільярреал" оголосив про призначення іспанця Унай Емері на пост головного тренера клубу, повідомляє УНН.
На тренерському містку Емері замінив Хав’єра Кальєху.
Угода між сторонами розрахована на три роки.
Останнім місцем роботи 48-річного фахівця був лондонський “Арсенал”. Також він працював в “ПСЖ”, “Севільї”, “Валенсії” та інших клубах. Емері відомий досягненням в Лізі Європи — на чолі “Севільї” він виграв три розіграші турніру підряд.
Додамо, що “Вільяреал” крайнього сезону посів 5-те місце в Прімері.