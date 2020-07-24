Трехкратный победитель Лиги Европы возглавил ФК "Вильярреал"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Испанский "Вильярреал" объявил о назначении испанца Унай Эмери на пост главного тренера клуба, сообщает УНН.
На тренерском мостике Эмери заменил Хавьера Кальеха.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Последним местом работы 48-летнего специалиста был лондонский “Арсенал”. Также он работал в “ПСЖ”, “Севильи”, “Валенсии” и других клубах. Эмери известен достижением в Лиге Европы — во главе “Севильи” он выиграл три розыгрыша турнира подряд.
Добавим, что “Вильярреал” крайнего сезона занял 5-е место в Примере.