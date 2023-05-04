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Триденну жалобу оголосили на Херсонщині

Триденну жалобу оголосили на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Херсонській області оголосили триденну жалобу у пам'ять про загиблих через ворожі обстріли 3 травня, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Двадцять три обірвані життя. Сорок шість поранених… Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту. У пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок обстрілів армією рф Херсона та області 3 травня зросла до 23 людей.

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