Трибунал визначить суму компенсації Україні від РФ за порушення морського права - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародний трибунал ООН визначить суму збитків, завданих Росією Україні через порушення Конвенції ООН з морського права. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Албанії Дітміром Бушаті за підсумками зустрічі, передає УНН.
“Ми свідомо не кажемо саме про суму, оскільки Росія продовжує порушувати права України, відповідно, Росія за це заплатить... Суму визначить арбітраж. Сума буде дуже значною, оскільки це стосується прав України і в Чорному морі, і в Азовському морі, і в Керченській протоці. І це охоплює все — буквально від того, що в нас захопили можливість видобувати на нашому шельфі і використовувати наш шельф, використовувати живі ресурси, до культурної спадщини. Тобто, ми прописали там абсолютно все з міжнародними експертами, абсолютно всі сфери”, — сказав міністр.
Клімкін переконаний, що “це буде дуже серйозна сума, це будуть не мільйони, і не десятки і не сотні мільйонів”.
Нагадаємо, 19 лютого 2018 року Україна подала меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права.