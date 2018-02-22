Суд определит сумму компенсации Украине от РФ за нарушение морского права - Климкин

“Мы сознательно не говорим именно о сумме, поскольку Россия продолжает нарушать права Украины, соответственно, Россия за это заплатит... Сумму определит арбитраж. Сумма будет очень значительной, поскольку это касается прав Украины и в Черном море, и в Азовском море, и в Керченском проливе. И это охватывает все — буквально от того, что у нас забрали возможность добывать на нашем шельфе и использовать наш шельф, использовать живые ресурсы, до культурного наследия. То есть, мы прописали там абсолютно все с международными экспертами, абсолютно все сферы”, — сказал министр.

П.Климкин убежден, что “это будет очень серьезная сумма, это будут не миллионы и не десятки и не сотни миллионов”.

Напомним, 19 февраля 2018 года Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации Конвенции ООН по морскому праву.