Суд определит сумму компенсации Украине от РФ за нарушение морского права - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Международный трибунал ООН определит сумму убытков, причиненных Россией Украине из-за нарушения Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Албании Дитмиром Бушати по итогам встречи, передает УНН.
“Мы сознательно не говорим именно о сумме, поскольку Россия продолжает нарушать права Украины, соответственно, Россия за это заплатит... Сумму определит арбитраж. Сумма будет очень значительной, поскольку это касается прав Украины и в Черном море, и в Азовском море, и в Керченском проливе. И это охватывает все — буквально от того, что у нас забрали возможность добывать на нашем шельфе и использовать наш шельф, использовать живые ресурсы, до культурного наследия. То есть, мы прописали там абсолютно все с международными экспертами, абсолютно все сферы”, — сказал министр.
П.Климкин убежден, что “это будет очень серьезная сумма, это будут не миллионы и не десятки и не сотни миллионов”.
Напомним, 19 февраля 2018 года Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации Конвенции ООН по морскому праву.