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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30930 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Три українські пари дізналися суперників на "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

 • 13258 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Відбулося жеребкування парних змагань категорії Великого Шолому Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Три українські пари дізналися суперників на "Ролан Гаррос"

У парному турнірі в рамках французького "Мейджора" виступлять відразу п'ять українських тенісисток:

- Катерина Бондаренко і Леся Цуренко зустрінуться зі швейцарсько-чеським дуетом Вікторія Голубич/Христина Плішкова

- Ольга Савчук і Ралука Олару (Румунія) зіграють з Менді Міннелою з Люксембургу та латвійкою Анастасією Севастовою

- Людмила Кіченок і Надія Кіченок свій стартовий матч проведуть проти хорватки Анни Конюх та Магди Лінетт з Польщі.

Додамо, що матчі в жіночому парному розряді стартують в середу 31 травня.

Українські Національні Новини

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