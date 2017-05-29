Три українські пари дізналися суперників на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Відбулося жеребкування парних змагань категорії Великого Шолому Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У парному турнірі в рамках французького "Мейджора" виступлять відразу п'ять українських тенісисток:
- Катерина Бондаренко і Леся Цуренко зустрінуться зі швейцарсько-чеським дуетом Вікторія Голубич/Христина Плішкова
- Ольга Савчук і Ралука Олару (Румунія) зіграють з Менді Міннелою з Люксембургу та латвійкою Анастасією Севастовою
- Людмила Кіченок і Надія Кіченок свій стартовий матч проведуть проти хорватки Анни Конюх та Магди Лінетт з Польщі.
Додамо, що матчі в жіночому парному розряді стартують в середу 31 травня.