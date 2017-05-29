Три украинские пары узнали соперников на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Состоялась жеребьевка парных соревнований категории Большого Шлема Открытого чемпионата Франции по теннису ( "Ролан Гаррос"), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В парном турнире в рамках французского "Мейджора" выступят сразу пять украинских теннисисток:
- Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко встретятся со швейцарско-чешским дуэтом Виктория Голубич / Кристина Плишкова
- Ольга Савчук и Ралука Олару (Румыния) сыграют с Мэнди Миннелою из Люксембурга и латвийкой Анастасией Севастовой
- Людмила Киченок и Надежда Киченок свой стартовый матч проведут против хорватки Анны Конюх и Магды Линетт из Польши.
Добавим, что матчи в женском парном разряде стартуют в среду 31 мая.