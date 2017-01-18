Три схованки з великою кількістю боєприпасів виявили у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За останні дні у районі проведення антитерористичної операції правоохоронці виявили три схованки з великою кількістю боєприпасів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, на Луганщині поблизу села Старий Айдар на покинутих позиціях правоохоронці виявили п’ятсот три димові міни калібру 80 мм.
Окрім того, біля села Піщане на березі річки Сіверський Донець співробітники СБУ вилучили зі схованки два реактивних вогнемети “Шмель”.
Також повідомляється, що у Донецькій області неподалік міста Новогродівка оперативники СБУ виявили п’ять закопаних мін різних модифікації, сімдесят гранатометних пострілів і три гранати Ф-1 із запалами.
Задокументовані матеріали передано до Нацполіції для порушення кримінальних справ, передбачених ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.