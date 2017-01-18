Три тайника с большим количеством боеприпасов обнаружили в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За последние дни в районе проведения антитеррористической операции правоохранители обнаружили три тайника с большим количеством боеприпасов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в Луганской области вблизи села Старый Айдар на заброшенных позициях правоохранители обнаружили пятьсот три дымовые мины калибра 80 мм.
Кроме того, возле села Песчаное на берегу реки Северский Донец сотрудники СБУ изъяли из тайника два реактивных огнемета "Шмель".
Также сообщается, что в Донецкой области недалеко от города Новогродовка оперативники СБУ обнаружили пять закопанных мин различных модификации, семьдесят гранатометных выстрелов и три гранаты Ф-1 с запалом.
Задокументированные материалы переданы в Нацполицию для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.