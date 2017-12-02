Три менеджери Uber подали у відставку після розкрадання даних 57 мільйонів клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Троє старших менеджерів служби безпеки компанії Uber вирішили залишити свої посади після скандалу із витіком даних 57 мільйонів користувачів сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Три старших менеджери служби безпеки компанії Uber подали у відставку через 10 днів після того, як стало відомо про приховану від громадськості кібератаку в 2016 році, під час якої були викрадені дані 57 мільйонів клієнтів і водіїв сервісу
Раніше Uber покинув глава служби безпеки Джо Салліван, на якого поклали відповідальність за крадіжку даних хакерами. За словами представника Uber, у відставку пішли начальник відділу кадрів служби безпеки Пуджа Ашок, старший фахівець з безпеки Прітхві Рай і менеджер Джеф Джонс, який займався фізичною безпекою.
Нагадаємо, Хакери вкрали персональні дані більше 57 млн користувачів і водіїв компанії Uber.