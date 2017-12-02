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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4471 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 17041 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 97012 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 109612 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130042 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106356 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108020 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Три менеджера Uber подали в отставку после хищения данных 57 миллионов клиентов

Три менеджера Uber подали в отставку после хищения данных 57 миллионов клиентов

Киев  •  УНН

 • 13568 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Трое старших менеджеров службы безопасности компании Uber решили оставить свои должности после скандала с утечкой данных 57 миллионов пользователей сервиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Три старших менеджера службы безопасности компании Uber подали в отставку через 10 дней после того, как стало известно о скрытой от общественности кибератаке в 2016 году, во время которой были похищены данные 57 миллионов клиентов и водителей сервиса.

Ранее Uber покинул глава службы безопасности Джо Салливан, на которого возложили ответственность за кражу данных хакерами. По словам представителя Uber, в отставку подали начальник отдела кадров службы безопасности Пуджа Ашок, старший специалист по безопасности Притхви Рай и менеджер Джефф Джонс, занимался физической безопасностью.

Напомним, хакеры украли персональные данные более 57 млн пользователей и водителей компании Uber.

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