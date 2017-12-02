Три менеджера Uber подали в отставку после хищения данных 57 миллионов клиентов

Три старших менеджера службы безопасности компании Uber подали в отставку через 10 дней после того, как стало известно о скрытой от общественности кибератаке в 2016 году, во время которой были похищены данные 57 миллионов клиентов и водителей сервиса.

Ранее Uber покинул глава службы безопасности Джо Салливан, на которого возложили ответственность за кражу данных хакерами. По словам представителя Uber, в отставку подали начальник отдела кадров службы безопасности Пуджа Ашок, старший специалист по безопасности Притхви Рай и менеджер Джефф Джонс, занимался физической безопасностью.

Напомним, хакеры украли персональные данные более 57 млн пользователей и водителей компании Uber.