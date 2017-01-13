Три клуби Першої ліги України потрапили під санкції КДК ФФУ

ФК “Полтава” позбавлений трьох турнірних очок у поточному розіграші чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2016/2017.

Окрім того, ФК “Тернопіль” та МФК “Миколаїв” позбавлені права реєструвати у ФФУ нових футболістів до моменту повного виконання раніше прийнятих рішень органів здійснення футбольного правосуддя.

Нагадаємо, що після 20 турів Першої ліги України “Полтава” розмістилася на 11 позиції, “Миколаїв” — 12-й, а “Тернопіль” на дні турнірної таблиці — 18 сходинка.