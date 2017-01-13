Три клуба Первой лиги Украины попали под санкции КДК ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. КДК ФФУ применила определенные санкции относительно трех клубов в связи с невыполнением ими ранее принятых решений органов осуществления футбольного правосудия. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.
ФК "Полтава" лишен трех турнирных очков в текущем розыгрыше чемпионата Украины среди команд первой лиги сезона 2016/2017.
Кроме того, ФК "Тернополь" и МФК "Николаев" лишены права регистрировать в ФФУ новых футболистов до момента полного выполнения ранее принятых решений органов осуществления футбольного правосудия.
Напомним, что после 20 туров Первой лиги Украины "Полтава" разместилась на 11 позиции, "Николаев" - 12-й, а "Тернополь" на дне турнирной таблицы - 18 ступень.