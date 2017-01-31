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Три кілограми вибухівки із військового полігону знайшли на складі у Рівненській області

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 31 січня. УНН. На складі у райцентрі Костопіль поліцейські вилучили майже 3 кг речовини, схожої на порох. Як повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненської області, 39-річний орендатор приміщення пояснив, що сюди зносив металобрухт, який збирав поблизу військового полігону в селі Мала Любаша, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі, силовики вилучили вісім циліндрів пресованої та майже три кілограми грануло-подібної суміші та 2 димові шашки. Увесь направлено на експертизу в Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці виявили сховище з вибухівкою та боєприпасами поблизу одного з мостів через Дніпро.

Українські Національні Новини

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