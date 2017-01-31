Три килограмма взрывчатки с военного полигона нашли на складе в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 января. УНН. На складе в райцентре Костополь полицейские изъяли почти 3 кг вещества, похожего на порох. Как сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, 39-летний арендатор помещения пояснил, что сюда сносил металлолом, который собирал вблизи военного полигона в селе Малая Любаша, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, силовики изъяли восемь цилиндров прессованной и почти три килограмма грануло-образной смеси и 2 дымовые шашки. Все направлено на экспертизу в Харьковский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, в Днепре правоохранители обнаружили хранилище с взрывчаткой и боеприпасами вблизи одного из мостов через Днепр.