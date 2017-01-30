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Три групи нелегальних бурштиношукачів затримали на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Олевському районі поліцейські затримали три групи нелегальних бурштиношукачів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

Групи нелегальних копачів поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу с. Замисловичі о 5-й та 7-й ранку.

В усіх трьох випадках бурштиношукачі облаштували процес видобутку із застосуванням мотопомпи та інших пристосувань. Тут же знаходились автомобілі “УАЗ”, на яких чоловіки прибули до копалень.

Відтак на місцях подій поліцейські зафіксували усі обставини та вилучили знаряддя: більше двох сотень метрів пожежних рукавів, водозабірники, генератор, каністри з дизельним пальним, штирі та інше.

Затриманих разом із вилученим було доставлено до відділення поліції. Там з’ясувалось, що перша група копачів — жителі смт Новоозерянки Олевського району, друга — брати з смт. Ємільчине, а третя — з Новоград-Волинського району.

За кожним із фактів розпочато кримінальні провадження за ст.15, ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років.

Українські Національні Новини

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