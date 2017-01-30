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Три группы нелегальных копателей янтаря задержали в Житомирской области

Три группы нелегальных копателей янтаря задержали в Житомирской области

Киев • УНН

 • 5570 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Олевском районе полицейские задержали три группы нелегальных копателей янтаря. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

Группы нелегальных копателей полицейские обнаружили в лесном массиве вблизи с. Замысловичи в 5 и 7 утра.

Во всех трех случаях копатели янтаря обустроили процесс добычи с применением мотопомпы и других приспособлений. Здесь же находились автомобили "УАЗ", на которых мужчины прибыли в шахты.

На местах событий полицейские зафиксировали все обстоятельства и изъяли орудия: более двух сотен метров пожарных рукавов, водозаборники, генератор, канистры с дизельным топливом, штыри и прочее.

Задержанных вместе с изъятым доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что первая группа копателей - жители пгт Новоозерянка Олевского района, вторая - братья из пгт Емильчино, а третья - из Новоград-Волынского района.

По каждому из фактов возбуждено уголовное производство по ст.15, ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются значительными суммами штрафов (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) или ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

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