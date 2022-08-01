Три "Д": Подоляк розповів, на чому базується ефективна контроперація

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що сценарій ефективної контроперації базується на трьох "Д": деморалізація, дефрагментація та депопуляція. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.