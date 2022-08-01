Три "Д": Подоляк розповів, на чому базується ефективна контроперація
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що сценарій ефективної контроперації базується на трьох "Д": деморалізація, дефрагментація та депопуляція. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Сценарій ефективної контроперації базується на трьох "Д", – заявив Подоляк.
За його словами, це:
1. Деморалізація – ліквідація ключових колаборантів на окупованих територіях.
2. Дефрагментація – удари по складах, базах пального, оперативних штабах.
3. Депопуляція – максимальні втрати ворога в живій силі.
Нагадаємо
Михайло Подоляк назвав п'ять цілей "спеціальної військової контроперації" України для перемоги над рф.