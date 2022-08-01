Три "Д": Подоляк рассказал, на чем базируется эффективная контроперация

Детали

"Сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д", – заявил Подоляк.

По его словам, это:

1. Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.

2. Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.

3. Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.

Напомним

Михаил Подоляк назвал пять целей "специальной военной контроперации" Украины для победы над рф.