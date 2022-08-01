Три "Д": Подоляк рассказал, на чем базируется эффективная контроперация
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д": деморализация, дефрагментация и депопуляция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
Детали
"Сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д", – заявил Подоляк.
По его словам, это:
1. Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.
2. Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.
3. Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.
Напомним
Михаил Подоляк назвал пять целей "специальной военной контроперации" Украины для победы над рф.