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Три "Д": Подоляк рассказал, на чем базируется эффективная контроперация

Три "Д": Подоляк рассказал, на чем базируется эффективная контроперация

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д": деморализация, дефрагментация и депопуляция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Детали

"Сценарий эффективной контроперации базируется на трех "Д", – заявил Подоляк.

По его словам, это: 

1. Деморализация – ликвидация ключевых коллаборантов на оккупированных территориях.

2. Дефрагментация – удары по складам, базам горючего, оперативным штабам.

3. Депопуляция – максимальные потери врага в живой силе.

Напомним

Михаил Подоляк назвал пять целей "специальной военной контроперации" Украины для победы над рф.

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