Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії

КИЇВ. 6 січня. УНН. Три американця, один військовий та двоє цивільних контрактників, загинули під час нападу бойовиків угруповання “Аль-Шабаб” на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові. Про це повідомляє американське військове командування, передає УНН із посиланням на Голос Америки.