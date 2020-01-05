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Три американця загинули під час нападу на військову базу в Кенії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Три американця, один військовий та двоє цивільних контрактників, загинули під час нападу бойовиків угруповання “Аль-Шабаб” на військову базу в Кенії, яку використовували американські та кенійські військові. Про це повідомляє американське військове командування, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Ще двоє контрактників, які працювали на Міністерство оборони США, отримали поранення та наразі перебувають у стабільному стані.

У заяві “Аль-Шабаб” говориться, що угруповання частково взяло табір під контроль, і що атака призвела до жертв. Кенійські військові заявили, що вони відбили атаку, і що четверо бойовиків були вбиті.

Атака сталася через кілька днів після того, як бойовики “Аль-Шабаб” вбили трьох пасажирів автобуса в окрузі Ламу.

Угруповання “Аль-Шабаб” у минулому провела серію атак проти кенійських сил безпеки і мирних жителів на узбережжі і північному сході країни.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили про підготовку удару по військових об’єктах США.

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