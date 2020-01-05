Три американца погибли во время нападения на военную базу в Кении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Три американца, один военный и двое гражданских контрактников, погибших во время нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на военную базу в Кении, которую использовали американские и кенийские военные. Об этом сообщает американское военное командование, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Еще двое контрактников, которые работали на Министерство обороны США, получили ранения и сейчас находятся в стабильном состоянии.
В заявлении “Аль-Шабаб” говорится, что группировка частично взяла лагерь под контроль, и атака привела к жертвам. Кенийские военные заявили, что они отбили атаку, и четверо боевиков были убиты.
Атака произошла через несколько дней после того, как боевики “Аль-Шабаб” убили трех пассажиров автобуса в округе Ламу.
Группировка “Аль-Шабаб” в прошлом провела серию атак против кенийских сил безопасности и мирных жителей на побережье и северо-востоке страны.
Напомним, ранее в Иране заявили о подготовке удара по военным объектам США.