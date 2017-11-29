Трейдери заправлять поліцію майже на 380 млн грн

У жовтні цього року Національна поліція оголосила тендер на закупівлю пального з очікуваною вартістю 379 млн 999 тис. 847,20 грн. Тендер складався із шести лотів.

У першому лоті перемогло ПП “ОККО КОНТРАКТ”, яке поставить поліції 2, 27 млн л бензину А — 95 на загальну суму 59 млн 665 тис 824 грн.

У другому лоті перемогу отримало ТОВ ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ, запропонувавши поставити 2, 63 млн л палива на загальну суму 67 млн 198 тис 875 грн.

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Третій лот на постачання 1, 02 млн л дизпалива виграло ТОВ “НАФТОТРЕЙД РЕСУРС”, запропонувавши поставити цей об’єм палива за 24 млн 230 тис 210 грн.

В четвертому лоті перемогло також ТОВ “НАФТОТРЕЙД РЕСУРС” (компанія з групи WOG, — ред.), запропонувавши на 88 млн 733 тис 500 грн поставити 3, 41 млн о бензину А — 95.

ТОВ ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ виграло п’ятий лот запропонувавши поставити 3, 95 млн л бензину А — 92 на загальну суму 101 млн 272 тис 529 грн.

Перемога в шостому лоті дісталася ПП “ОККО КОНТРАКТ”, яке поставить 1, 52 млн л дизпалива на загальну суму 35 млн 963 тис 662 грн.

Таким чином, Національна поліція закупить палива на 377 млн 64 тис 600 грн, зекономивши 2 млн 935 тис 247 грн.

Нагадаємо, напередодні WOG запропонував Міноборони найвигіднішу ціну на арктичний дизель.