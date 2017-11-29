Трейдеры заправят полицию почти на 380 млн грн

В октябре этого года Национальная полиция объявила тендер на закупку горючего с ожидаемой стоимостью 379 млн 999 тыс. 847,20 грн. Тендер состоял из шести лотов.

В первом лоте победило ЧП “ОККО КОНТРАКТ”, которое поставит полиции 2,27 млн ​​л бензина А — 95 на общую сумму 59 млн 665 тыс. 824 грн.

Во втором лоте победу одержало ООО Техойл РИТЕЙЛ, предложив поставить 2,63 млн л топлива на общую сумму 67 млн ​​198 тыс. 875 грн.

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Третий лот на поставку 1,02 млн л дизтоплива выиграло ООО “Нафтотрейд РЕСУРС”, предложив поставить этот объем топлива за 24 млн 230 тыс. 210 грн.

В четвертом лоте победило также ООО “Нафтотрейд РЕСУРС” (компания из группы WOG — ред.), предложив на 88 млн 733 тыс. 500 грн поставить 3,41 млн в бензина А — 95.

ООО Техойл РИТЕЙЛ выиграло пятый лот предложив поставить 3,95 млн л бензина А — 92 на общую сумму 101 млн 272 тыс. 529 грн.

Победа в шестом лоте досталась ЧП “ОККО КОНТРАКТ”, которое поставит 1,52 млн л дизтоплива на общую сумму 35 млн 963 тыс. 662 грн.

Таким образом, Национальная полиция закупит топлива на 377 млн ​​64 тыс. 600 грн, сэкономив 2 млн 935 тыс 247 грн.

Напомним, накануне WOG предложил Минобороны выгодную цену на арктический дизель.