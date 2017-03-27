Третю добу шукають дитину на Закарпатті

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УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. З суботи, 25 березня, в Іршавському районі на Закарпатті тривають пошуки 5-річного хлопчика, який ймовірно впав у річку, повідомляють в Управлінні ДСНС у Закарпатській області. Як повідомила УНН речниця обласного УДСНС Наталія Батир, у пошуковій операції задіяно 119 осіб.

“25 березня о 11:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірне утоплення жителя с.Лисичево Іршавського району 2012 року народження. Малолітній хлопчик під час дитячої гри зі своєю сестрою впав в русло р.Лисичанка та був віднесений швидкою течією води. Наразі до пошуків дитини залучено 119 осіб, серед яких рятувальники, водолази, правоохоронці, місцеве населення, задіяно 3 одиниці техніки. На жаль, станом на 14.00 сьогоднішнього дня пошук результатів не дав...”, — розповіла Н.Батир.

Рятувальники та водолази обстежують дно та береги річки. Не дивлячись на те, що водойма є неглибокою, швидкість води у ній досить значна. Таким чином, дитина могла опинитися далеко від місця падіння у річку. Пошукові роботи тривають.
Як повідомили УНН в ГУ НП у Закарпатській області, за фактом зникнення дитини відкрито кримінальне провадження.

“До ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.115 ККУ, тобто умисне вбивство. Коли будуть встановлені всі обставини інциденту, справу можуть перекваліфікувати. Однак зараз головним завданням є знайти зниклого хлопчика”, — зазначила речниця обласного управління Національної поліції Анна Дан.

Нагадаємо, 26 березня у Бахмуті врятували школярку при спробі самогубства.

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