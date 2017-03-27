Третьи сутки ищут ребенка на Закарпатье

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УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. С субботы, 25 марта, в Иршавском районе на Закарпатье продолжаются поиски 5-летнего мальчика, который вероятно упал в реку, сообщают в Управлении ГСЧС в Закарпатской области. Как сообщила УНН пресс-секретарь областного УГСЧС Наталья Батыр, в поисковой операции задействованы 119 человек.

"25 марта в 11:00 в Службу спасения поступило сообщение о вероятном утопления жителя с.Лисичево Иршавского района 2012 рождения. Малолетний мальчик во время детской игры со своей сестрой упал в русло р.Лисичанка и был отнесен быстрым течением воды. Сейчас к поискам ребенка привлечены 119 человек, среди которых спасатели, водолазы, правоохранители, местное население, задействовано 3 единицы техники. К сожалению, по состоянию на 14.00 сегодняшнего дня поиск результатов не дал ... ", - рассказала Н.Батыр.

Спасатели и водолазы обследуют дно и берега реки. Несмотря на то, что водоем является неглубоким, скорость воды в нем весьма значительна. Таким образом, ребенок мог оказаться далеко от места падения в реку. Поисковые работы продолжаются.
Как сообщили в ГУ НП в Закарпатской области, по факту исчезновения ребенка открыто уголовное производство.

"К ЕРДР внесены сведения по ч.1 ст.115 УК, то есть умышленное убийство. Когда будут установлены все обстоятельства инцидента, дело могут переквалифицировать. Однако сейчас главной задачей является найти пропавшего мальчика ", - отметила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Анна Дан.

Напомним, 26 марта в Бахмуте спасли школьницу при попытке самоубийства .

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