Третя світова вже почалася: Резніков передав послання НАТО та кремлю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Третя світова війна розпочалася 24 лютого 2022 року. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю Sky News, пише УНН.
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Так, міністра запитали про те, яке послання він хотів передати для НАТО.
«Будь ласка, не відчувайте жодної втоми. Будь ласка, продовжуйте вашу підтримку. Не бійтеся нового рівня ескалації з росіянами, тому що абсолютно чесно, 24 лютого цього року було розпочато Третю світову війну. Це абсолютно чесно і це реальне життя. Не бійтеся», - відповів Резніков.
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Він пояснив, що Україна – перше поле битви у цій війні. І якщо вона впаде, то наступним полем битви будуть європейські країни.
«Не бійтеся, і ми переможемо разом», - наголосив глава оборонного відомства.
У нього також спитали про послання безпосередньо для кремля.
«Ми не збираємося здаватися. Ми сусіди, і люди, які живуть у росії - у них будуть сини, дочки, онуки, а ви зруйнували це спілкування між народами на наступні 50 років», - підкреслив міністр.
"Don't be afraid".
Ukraine's defence ministr, Oleksiy Reznikov, urges NATO до продовження його підтримки для України і не зростає "розповсюджений" в ході війни.
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Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками саміту НАТО закликав до такої ж активної позиції щодо України, як і з інших питань.